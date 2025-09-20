Somin Konté – Étape 2 – Mosquée Anwaroul Masajid Mosquée de Saint-Paul Anwaroul Masadjid Saint-Paul

La participation est gratuite. Prévoir des chaussures de marche, un chapeau, une bouteille d’eau et de quoi vous asseoir. 25 à 30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:45:00 – 2025-09-20T08:30:00

Fin : 2025-09-20T07:45:00 – 2025-09-20T08:30:00

Un Somin Konté est un parcours proposé par Bertèl Contes. Vous cheminerez de lieu en lieu où vous allez rencontrer un rakontèr ou une rakontèz qui contera pour vous une histoire soit en lien avec la culture du lieu, soit issus des contes de La Réunion.

Vous avez ici l’étape 2 , ce somin konté est composé de 5 étapes

Mosquée de Saint-Paul Anwaroul Masadjid 69 Rue Suffren, Saint-Paul 97460, La Réunion Saint-Paul 97862 La Réunion La Réunion 0693 94 71 93 En plein centre-ville de Saint-Paul, rue de Suffren, il est une jolie et lourde porte en fer forgé, surmontée des symboles de l’islam, qui ouvre sur la Mosquée Anwaroul-Massadjid, nommée ainsi depuis 1982. L’absence de minaret apporte une discrétion inversement proportionnelle à l’importance que revêt ce lieu de culte dans la vie religieuse Saint-Pauloise.

« Une maison à étage construite partie en pierre et partie en bois, couverte en bardeaux et un bâtiment à usage de cuisine en pierre recouverte en tuiles, sur un emplacement clos de murs en maçonnerie (…) », selon l’acte de vente.

Au fil des décennies, le bâtiment a connu de multiples transformations et agrandissements.

Des travaux de restauration et d’aménagement, dont les derniers datent de ce début de siècle, lui ont donné son cachet actuel :

La première en 1922, suite à un incendie qui détruisit l’étage en bois et la toiture en bardeaux.

En 1976, la salle de prière est agrandie côté nord et la toiture en tôle, remplacée par une dalle.

En 2001, de grands travaux furent entrepris pour prolonger l’arrière de la mosquée, par adjonction de galeries, d’un patio et d’un espace ablutions. En 2007, des artisans sont aussi venus spécialement du Maroc pour apporter leur savoir-faire décoratif en céramique (zelliges).

Indien, arabe, créole… Aujourd’hui, l’ensemble architectural de 2 700 m², sans compter le terrain attenant de la madrassah (école coranique) acquis en 1940, est le résultat d’un mélange réussi de styles divers. Vous êtes priés de porter un vêtement d’une longueur à minima au dessous des genoux pour pénétrer dans ce lieu

