Somin Konté – Étape 3 – Marché Couvert Marché couvert Saint-Paul

Somin Konté – Étape 3 – Marché Couvert Marché couvert Saint-Paul samedi 20 septembre 2025.

Somin Konté – Étape 3 – Marché Couvert Samedi 20 septembre, 10h35 Marché couvert La Réunion

La participation est gratuite. Prévoir des chaussures de marche, un chapeau, une bouteille d’eau et de quoi vous asseoir. 25 à 30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:35:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-20T08:35:00 – 2025-09-20T09:00:00

Un Somin Konté est un parcours proposé par Bertèl Contes. Vous cheminerez de lieu en lieu où vous allez rencontrer un rakontèr ou une rakontèz qui contera pour vous une histoire soit en lien avec la culture du lieu, soit issus des contes de La Réunion.

Vous avez ici l’étape 2 , ce somin konté est composé de 5 étapes

Marché couvert 59 Rue Marius et Ary Leblond, Saint-Paul 97460, La Réunion Saint-Paul 97862 La Réunion La Réunion 0693 94 71 93 Initié en 1844 dans le centre-ville de Saint-Paul, ce petit marché se compose au XIXe siècle d’une longère et de deux halles ceinturées par un haut mur en moellons. Il reçoit, en 1976, une couverture en coques de béton armé. Bien que tourné vers l’artisanat malgache, vous y trouverez les mêmes produits que sur le marché forain du front de mer. N’oubliez pas votre bouteille d’eau – votre chapeau – et de quoi vous asseoir

Un Somin Konté est un parcours proposé par Bertèl Contes. Vous cheminerez de lieu en lieu où vous allez rencontrer un rakontèr ou une rakontèz qui contera pour vous une histoire soit en lien avec la …

https://www.facebook.com/p/Zip-Arts-100036470334636/