Somin Konté – Étape 4 – Longère Sudel FUMA Longère Sudel Fuma Saint-Paul

Somin Konté – Étape 4 – Longère Sudel FUMA Samedi 20 septembre, 11h05 Longère Sudel Fuma La Réunion

La participation est gratuite. Prévoir des chaussures de marche, un chapeau, une bouteille d’eau et de quoi vous asseoir. 25 à 30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:05:00 – 2025-09-20T09:25:00

Fin : 2025-09-20T09:05:00 – 2025-09-20T09:25:00

Un Somin Konté est un parcours proposé par Bertèl Contes. Vous cheminerez de lieu en lieu où vous allez rencontrer un rakontèr ou une rakontèz qui contera pour vous une histoire soit en lien avec la culture du lieu, soit issus des contes de La Réunion.

Vous avez ici l’étape 4 , ce somin konté est composé de 5 étapes

Longère Sudel Fuma Place du Général de Gaulle, Saint-Paul 97460, La Réunion Saint-Paul 97862 La Réunion La Réunion 0262457641 http://saintpaul-lareunion.com bâtiment historique accès piéton

https://www.facebook.com/p/Zip-Arts-100036470334636/