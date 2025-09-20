Somin Konté – Étape 5 – La maison Serveaux La Maison Serveaux Saint-Paul

Somin Konté – Étape 5 – La maison Serveaux La Maison Serveaux Saint-Paul samedi 20 septembre 2025.

Somin Konté – Étape 5 – La maison Serveaux Samedi 20 septembre, 11h35 La Maison Serveaux La Réunion

La participation est gratuite. Prévoir des chaussures de marche, un chapeau, une bouteille d’eau et de quoi vous asseoir. 25 à 30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:35:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T09:35:00 – 2025-09-20T10:00:00

Un Somin Konté est un parcours proposé par Bertèl Contes. Vous cheminerez de lieu en lieu où vous allez rencontrer un rakontèr ou une rakontèz qui contera pour vous une histoire soit en lien avec la culture du lieu, soit issus des contes de La Réunion.

Vous avez ici la 5ème et dernière étape.

Nous vous remercions de votre participation

La Maison Serveaux 23 Rue Poivre, 97460 Saint-Paul Saint-Paul 97862 La Réunion La Réunion 0693 94 71 93 La maison Serveaux est une maison remarquable de l’île de La Réunion, département et région d’outre-mer français dans le sud-ouest de l’océan Indien. Située dans le centre-ville de Saint-Paul, elle a été construite de 1945 à 1948 par Roger Serveaux, futur maire de la commune de 1959 à 1965. Agrémentée d’une tourelle, cette grande bâtisse en béton abrite aujourd’hui les services culturels de l’administration communale.

Un Somin Konté est un parcours proposé par Bertèl Contes. Vous cheminerez de lieu en lieu où vous allez rencontrer un rakontèr ou une rakontèz qui contera pour vous une histoire soit en lien avec la …

https://www.facebook.com/p/Zip-Arts-100036470334636/