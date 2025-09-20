Somin La Mer Four à chaux Meralikan Saint-Leu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Après l’exploration patrimoniale du Four à Chaux Meralikan, osez découvrir le corail autrement, Somin la mer, c’est une Balade guidée en PMT ( palmes masque, tuba)à la découverte du platier corallien de St leu et de sa biodiversité

à partir de 10 ans

matériel fourni

Four à chaux Meralikan 343 N1A, 97436 Saint-leu Saint-Leu La Réunion La Réunion

Journées européennes du patrimoine 2025

