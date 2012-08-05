SOMLOIRE randonnée des bois d’Anjou

Route d’Etusson Somloire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:30:00

fin : 2026-05-17 15:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Randonnée pédestre 5 circuits 5-8-12-16 et 19 km

Randonnée cyclo 3 circuits 30-67 et 85 km

Randonnée vtt 2 circuits 35 et 55 km

.

Route d’Etusson Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 97 90 44 micheljosette.chupin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking 5 circuits: 5-8-12-16 and 19 km

Cycling 3 circuits: 30-67 and 85 km

Mountain biking 2 circuits: 35 and 55 km

L’événement SOMLOIRE randonnée des bois d’Anjou Somloire a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du Choletais