SOMLOIRE randonnée des bois d’Anjou
Route d’Etusson Somloire Maine-et-Loire
Début : 2026-05-17 07:30:00
fin : 2026-05-17 15:00:00
2026-05-17
Randonnée pédestre 5 circuits 5-8-12-16 et 19 km
Randonnée cyclo 3 circuits 30-67 et 85 km
Randonnée vtt 2 circuits 35 et 55 km
Route d’Etusson Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 97 90 44 micheljosette.chupin@orange.fr
English :
Hiking 5 circuits: 5-8-12-16 and 19 km
Cycling 3 circuits: 30-67 and 85 km
Mountain biking 2 circuits: 35 and 55 km
L’événement SOMLOIRE randonnée des bois d’Anjou Somloire a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du Choletais