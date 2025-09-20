Somme, un héritage universel hors du commun : 11 sites de la Grande Guerre au Patrimoine mondial Hôtel des Feuillants Camon

Somme, un héritage universel hors du commun : 11 sites de la Grande Guerre au Patrimoine mondial 20 et 21 septembre Hôtel des Feuillants Somme

Le 20 septembre 2023, le bien des « Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (front Ouest) » était inscrit sur la liste du patrimoine mondial : un vrai défi, car il s’agit de la plus haute reconnaissance patrimoniale internationale ! 139 sites répartis en France et en Belgique, attachés à plus de 130 pays et 15 ethnies. Venez découvrir en photo les 11 sites de la Somme. Apprenez à comprendre en quoi chacun est unique, exceptionnel et mérite d’être transmis aux générations futures.

Hôtel des Feuillants 53, rue de la République 80 000 Amiens Camon 80450 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr L’Hôtel des Feuillants abrite le Conseil départemental de la Somme depuis la création des Départements en 1790.

Il s’agissait à l’origine d’un monastère du XVIIe siècle, en brique et pierre, progressivement aménagé au XIXe siècle pour s’adapter à ses nouvelles fonctions politiques et administratives. L’Hôtel des Feuillants dispose d’un accès pour les personnes à mobilité réduite.

