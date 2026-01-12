Sommeil, mon beau sommeil… Bibliothèque municipale Faux

Sommeil, mon beau sommeil…

Bibliothèque municipale 15 rue des Fargues Faux Dordogne

Selon la dernière étude du ministère de la santé, chacun d’entre nous a perdu 1h30 de sommeil et 70% des adolescents sont concernés par des troubles du sommeil.

Nous allons nous intéresser à son rôle, aux différentes approches afin de privilégier un sommeil de qualité.

Les intervenantes vous apporteront l’éclairage de leurs disciplines et leur retours d’expériences.

Avec la présence d’Annie Ammeter, kinésithérapeute, Virginie Serrières, thérapeute en pratiques narratives, Sabrina Garassin, sonothérapeute et Cécile Camus, sophrologue. .

