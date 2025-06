Sommer Musik Owe – Ebersmunster 28 juin 2025 19:00

Bas-Rhin

Sommer Musik Owe Rue du Quai Ebersmunster Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-06-28 19:00:00

2025-06-28

L’Union Musicale vous invite à une soirée musicale avec l’ensemble « D’Riedbloser », buvette et petite restauration

L’Union Musicale anime une soirée musicale avec l’ensemble D’Riedbloser.

Buvette et petite restauration bretzels, grillades et pâtisseries.

A l’intérieur de la salle des fêtes en cas de pluie. 0 .

Rue du Quai

Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 72 98

English :

The Union Musicale invites you to an evening of music with the « D’Riedbloser » ensemble, refreshments and snacks

German :

Die Union Musicale lädt Sie zu einem musikalischen Abend mit dem Ensemble « D’Riedbloser » ein, Erfrischungsstände und kleine Speisen

Italiano :

L’Union Musicale vi invita a una serata di musica con l’ensemble « D’Riedbloser », rinfresco e merenda

Espanol :

La Unión Musical le invita a una velada musical con el conjunto « D’Riedbloser », refrescos y aperitivos

L’événement Sommer Musik Owe Ebersmunster a été mis à jour le 2025-06-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme