Sommer’Sciences – Salle polyvalente Sommervieu, 31 mai 2025 14:00, Sommervieu.

Calvados

Sommer’Sciences Salle polyvalente Salle polyvalente de Sommervieu Sommervieu Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 14:00:00

fin : 2025-05-31 23:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Au menu de cette édition

PLANETE SCIENCES

ROBOTS DE PROGRAMMATION

FUSEES A EAU

PLANETARIUM

LE SOIR TOUR DU CIEL

LES PETITS DEBROUILLARDS

Quels sources d’énergies sont utilisées pour fabriquer de l’électricité dans notre société ? Des manipulations seront proposées pour les énergies liées aux mouvements (vent, eau, vapeur…) et les panneaux photovoltaïques. Une démonstration pourrait être faite pour la transformation de la vapeur en électricité ;

Quelle est la part de l’électricité dans l’énergie nous consommons ? Cette partie sera abordé via la réflexion en sous groupe à l’aide d’un petit jeu ;

Quelle énergie pour demain ? Cette partie sera abordé via la discussion.

TOURBIERE 14

PEINTURE DE LA PREHISTOIRE

ATELIER DU FEU

EN SOIREE UNE HISTOIRE DU FEU ET CHAMALOWS SUR LA BRAISE

LA GIRAFE ET LE GROIPE ASTRONOMIE-SOIREES DECOUVERTE DU CIEL ETOILE

OBSERVATION SOLAIRE (SELON LA METEO)

EXPOSITION DE PHOTOS DE CIEL PROFOND PRISE PAR PHILIPPE TRANQUILLE

LE SOIR OBSERVATION DU CIEL ETOILE

FRANCOIS DE OLIVIERA DU CNRS

LA MESURE DE LA VITESSE DE LA LUMIERE SOMMERVIDUCASSE

SOMMERGEEKS

GRAVITRAX

CLUSTER

PERPELUX

OLIVIER LONGUET PROFESSEUR DU LYCEE CHARTIER

CONSTRUCTIONS GEOMETRIQUES EN GROUPE

FAIRE SON BILAN CARBON

Divers expositions (Kakémono, fusées en Lego ou maquette, Système solaire en Légo)

Au menu de cette édition

PLANETE SCIENCES

ROBOTS DE PROGRAMMATION

FUSEES A EAU

PLANETARIUM

LE SOIR TOUR DU CIEL

LES PETITS DEBROUILLARDS

Quels sources d’énergies sont utilisées pour fabriquer de l’électricité dans notre société ? Des manipulations seront proposées pour les énergies liées aux mouvements (vent, eau, vapeur…) et les panneaux photovoltaïques. Une démonstration pourrait être faite pour la transformation de la vapeur en électricité ;

Quelle est la part de l’électricité dans l’énergie nous consommons ? Cette partie sera abordé via la réflexion en sous groupe à l’aide d’un petit jeu ;

Quelle énergie pour demain ? Cette partie sera abordé via la discussion.

TOURBIERE 14

PEINTURE DE LA PREHISTOIRE

ATELIER DU FEU

EN SOIREE UNE HISTOIRE DU FEU ET CHAMALOWS SUR LA BRAISE

LA GIRAFE ET LE GROIPE ASTRONOMIE-SOIREES DECOUVERTE DU CIEL ETOILE

OBSERVATION SOLAIRE (SELON LA METEO)

EXPOSITION DE PHOTOS DE CIEL PROFOND PRISE PAR PHILIPPE TRANQUILLE

LE SOIR OBSERVATION DU CIEL ETOILE

FRANCOIS DE OLIVIERA DU CNRS

LA MESURE DE LA VITESSE DE LA LUMIERE SOMMERVIDUCASSE

SOMMERGEEKS

GRAVITRAX

CLUSTER

PERPELUX

OLIVIER LONGUET PROFESSEUR DU LYCEE CHARTIER

CONSTRUCTIONS GEOMETRIQUES EN GROUPE

FAIRE SON BILAN CARBON

Divers expositions (Kakémono, fusées en Lego ou maquette, Système solaire en Légo) .

Salle polyvalente Salle polyvalente de Sommervieu

Sommervieu 14400 Calvados Normandie +33 6 77 05 98 54 sommervieu.mairie@wanadoo.fr

English : Sommer’Sciences

On the menu for this edition:

PLANETE SCIENCES

PROGRAMMING ROBOTS

WATER FUSES

PLANETARIUM

EVENING SKY TOUR

LES PETITS DEBROUILLARDS

What energy sources are used to generate electricity in our society? Manipulations will be proposed for energies linked to movement (wind, water, steam…) and photovoltaic panels. The transformation of steam into electricity could be demonstrated;

How much of the energy we consume is electricity? This part of the lesson will be tackled by working in sub-groups and playing a little game;

What kind of energy for tomorrow? This part will be addressed through discussion.

TOURBIERE 14

PREHISTORIC PAINTING

FIRE WORKSHOP

AN EVENING HISTORY OF FIRE AND CHAMALOWS ON THE EMBER

LA GIRAFE ET LE GROIPE ASTRONOMY EVENINGS DISCOVERY OF THE STARRY SKY

SOLAR OBSERVATION (WEATHER PERMITTING)

EXHIBITION OF DEEP-SKY PHOTOS BY PHILIPPE TRANQUILLE

EVENING OBSERVATION OF THE STARRY SKY

FRANCOIS DE OLIVIERA FROM CNRS

MEASURING THE SPEED OF LIGHT SOMMERVIDUCASSE

SOMMERGEEKS

GRAVITRAX

CLUSTER

PERPELUX

OLIVIER LONGUET LYCEE CHARTIER TEACHER:

GEOMETRIC CONSTRUCTIONS IN GROUPS

CARBON BALANCE SHEET

Various exhibits (Kakémono, Lego rockets or models, Lego solar system)

German : Sommer’Sciences

Auf der Speisekarte dieser Ausgabe stehen:

PLANETE SCIENCE

PROGRAMMIERROBOTER

WASSERRAUSCHEN

PLANETARIUM

ABENDS HIMMELSTOUR

DIE KLEINEN ENTDECKER

Welche Energiequellen werden in unserer Gesellschaft zur Herstellung von Elektrizität genutzt? Es werden Manipulationen zu den mit Bewegungen verbundenen Energien (Wind, Wasser, Dampf…) und zu Photovoltaikanlagen vorgeschlagen. Es könnte eine Demonstration zur Umwandlung von Dampf in Elektrizität durchgeführt werden ;

Wie hoch ist der Anteil der Elektrizität an der Energie, die wir verbrauchen? Dieser Teil wird in einer Untergruppe mithilfe eines kleinen Spiels behandelt;

Welche Energie wird morgen benötigt? Dieser Teil wird im Rahmen einer Diskussion behandelt.

TOURBIERE 14

MALEREI AUS DER VORGESCHICHTE

ATELIER DES FEUERS

AM ABEND EINE GESCHICHTE DES FEUERS UND CHAMALOWS AUF DER GLUT

DIE GIRAFFE UND DAS GROIPE ASTRONOMIE-SOIREES ENTDECKUNG DES STERNHIMMELS

SONNENBEOBACHTUNG (JE NACH WETTERLAGE)

AUSSTELLUNG VON DEEP-SKY-FOTOS, DIE VON PHILIPPE TRANQUILLE AUFGENOMMEN WURDEN

ABENDS STERNHIMMELBEOBACHTUNG

FRANCOIS DE OLIVIERA VOM CNRS:

DIE MESSUNG DER LICHTGESCHWINDIGKEIT SOMMERVIDUCASSE

SOMMERGEEKS

GRAVITRAX

CLUSTER

PERPELUX

OLIVIER LONGUET LEHRER AM LYCEE CHARTIER

GEOMETRISCHE KONSTRUKTIONEN IN GRUPPEN

SEINE KOHLENSTOFFBILANZ ERSTELLEN

Verschiedene Ausstellungen (Kakemono, Raketen aus Lego oder Modell, Sonnensystem aus Lego)

Italiano :

Il menu di questa edizione:

SCIENZE DEL PIANETA

PROGRAMMAZIONE DEI ROBOT

FUSIBILI D’ACQUA

PLANETARIO

TOUR DEL CIELO SERALE

LES PETITS DEBROUILLARDS

Quali fonti di energia vengono utilizzate per produrre elettricità nella nostra società? Verranno effettuati esperimenti sulle energie legate al movimento (vento, acqua, vapore, ecc.) e sui pannelli fotovoltaici. Si potrà dimostrare la trasformazione del vapore in elettricità;

Quanto dell’energia che consumiamo è elettricità? Questa parte della lezione sarà affrontata lavorando in sottogruppi e facendo un piccolo gioco;

Che tipo di energia per domani? Questa parte sarà affrontata attraverso la discussione.

TOURBIERE 14

PITTURA PREISTORICA

LABORATORIO DEL FUOCO

LA SERA UNA STORIA DEL FUOCO E DELLE CAMOLE SULLA BRACE

LA GIRAFE ET LE GROIPE SERATA DI ASTRONOMIA ALLA SCOPERTA DEL CIELO STELLATO:

OSSERVAZIONE SOLARE (TEMPO PERMETTENDO)

MOSTRA DI FOTO DEL CIELO PROFONDO SCATTATE DA PHILIPPE TRANQUILLE

OSSERVAZIONE SERALE DEL CIELO STELLATO

FRANCOIS DE OLIVIERA DEL CNRS

MISURARE LA VELOCITÀ DELLA LUCE SOMMERVIDUCASSE

SOMMERGEEKS

GRAVITRAX

CLUSTER

PERPELUX

OLIVIER LONGUET INSEGNANTE AL LYCEE CHARTIER

COSTRUZIONI GEOMETRICHE IN GRUPPO

BILANCIO DEL CARBONIO

Varie mostre (Kakémono, Lego o modellini di razzi, sistema solare Lego)

Espanol :

En el menú de esta edición:

CIENCIAS DEL PLANETE

PROGRAMACIÓN DE ROBOTS

FUSIBLES DE AGUA

PLANETARIO

VISITA NOCTURNA AL CIELO

LES PETITS DEBROUILLARDS

¿Qué fuentes de energía se utilizan para producir electricidad en nuestra sociedad? Se realizarán experimentos con energías ligadas al movimiento (viento, agua, vapor, etc.) y con paneles fotovoltaicos. Se podrá demostrar la transformación del vapor en electricidad;

¿Qué parte de la energía que consumimos es electricidad? Esta parte de la lección se abordará trabajando en subgrupos y jugando a un pequeño juego;

¿Qué tipo de energía para el mañana? Esta parte se abordará mediante debate.

TOURBIERE 14

PINTURA PREHISTÓRICA

TALLER DEL FUEGO

POR LA TARDE HISTORIA DEL FUEGO Y CHAMALOWS SOBRE LAS BRASAS

LA GIRAFE ET LE GROIPE VELADA ASTRONOMICA DESCUBRIMIENTO DEL CIELO ESTRELLADO

OBSERVACIÓN SOLAR (SI EL TIEMPO LO PERMITE)

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL CIELO PROFUNDO REALIZADAS POR PHILIPPE TRANQUILLE

OBSERVACIÓN NOCTURNA DEL CIELO ESTRELLADO

FRANCOIS DE OLIVIERA DEL CNRS

MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ SOMMERVIDUCASSE

SOMMERGEEKS

GRAVITRAX

CLUSTER

PERPELUX

OLIVIER LONGUET PROFESOR EN EL LICEO CHARTIER

CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS EN GRUPO

HACER BALANCE DEL CARBONO

Exposiciones diversas (Kakémono, Lego o maquetas de cohetes, sistema solar de Lego)

L’événement Sommer’Sciences Sommervieu a été mis à jour le 2025-05-23 par OT Bayeux Intercom