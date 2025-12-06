Sommes-nous égaux devant la maladie et la mort ? Conférence de Nathalie Bajos, professeure au Collège de France Médiathèque Marguerite Duras Paris

Sommes-nous égaux devant la maladie et la mort ? Conférence de Nathalie Bajos



Les inégalités de santé, phénomène aussi ancien qu’universel, constituent un enjeu majeur de justice sociale. Les statistiques sanitaires, dans tous les pays du monde, attestent de leur persistance et de leur ampleur.

Ces inégalités résultent d’étapes successives. Tout d’abord, les conditions de vie et de travail déterminent les expositions différenciées aux risques et aux atteintes à la santé. Vient ensuite la question de la perception (ou non-perception) des symptômes : certaines personnes peuvent ne pas ressentir de signaux corporels, les percevoir tardivement ou ne pas les interpréter comme des signes pathologiques, retardant ainsi le recours au système de soins. Il convient ensuite d’interroger les conditions d’accès aux soins. Celles-ci sont marquées non seulement par des inégalités territoriales souvent importantes, mais aussi par les expériences passées de discrimination, qui peuvent décourager ou empêcher le recours aux services de santé. Enfin, les modalités de prise en charge par les professionnel·les de santé influencent elles aussi l’état de santé des individus. Ces différentes étapes seront illustrées par des exemples dans le domaine des maladies cardio-vasculaires et de la pandémie de Covid-19.

Nathalie Bajos

Nathalie Bajos, sociologue et démographe, est directrice de recherche à l’Inserm et directrice d’étude à l’EHESS. Elle conduit ses travaux au sein de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux – sciences sociales, politique, santé (Inserm-CNRS-EHESS). Ses recherches portent sur la production sociale des inégalités de santé, dans le champ de la sexualité et de la santé sexuelle (coresponsable des trois enquêtes nationales sur la sexualité 1992, 2006, 2023), sur le Covid-19 et sur les maladies cardio-vasculaires (projet ERC-Synergy 2020-2027). Basés sur de grandes enquêtes quantitatives en population générale et des enquêtes qualitatives, en France et à l’international, les résultats de ses recherches pluridisciplinaires, qui associent sociologues, démographes, épidémiologistes et économistes, sont mobilisés au service de la décision publique et des professionnels de santé.

Membre de nombreuses commissions scientifiques en France et à l’étranger, elle a par ailleurs été responsable du département de la promotion de l’égalité et de la lutte contre les discriminations du Défenseur des droits (2015-2018), a assuré la direction de l’enquête sociologique de 2020 sur les violences sexuelles dans l’Église catholique de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, et préside le Conseil national du sida et des hépatites virales depuis février 2024.

Collège de France : faire connaissance ! En partenariat avec le

Collège de France, le cycle « Faire connaissance ! » s’adresse

au grand public et laisse leur place à la variété des disciplines présentes au

sein de cette institution : l’histoire, l’économie, la sociologie, les

lettres mais aussi la biologie, la chimie, les mathématiques ou les sciences de

l’évolution. Un rendez-vous tous les deux mois à la médiathèque pour décrypter

et approfondir certains domaines de la connaissance avec les Professeurs des

différentes chaires du Collège de France.





Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, en partenariat avec le Collège de France, vous propose un nouveau rendez-vous autour des enjeux intellectuels et scientifiques.

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 13h00

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

