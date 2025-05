Sommet « Corps, âme, esprit » La Citadelle des Anges – Teloché, 17 mai 2025 09:30, Teloché.

Sarthe

Sommet « Corps, âme, esprit » La Citadelle des Anges Chemin de la Roche Teloché Sarthe

Début : 2025-05-17 09:30:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

2025-05-17

Le Sommet Corps âme esprit revient pour la 3ème édition le samedi 17 mai 2025, dans un lieu atypique La Citadelle des Anges et réunira 15 professionnels du bien-être et du développement personnel.

Chemin de la Roche

Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire

English :

The Body Soul Spirit Summit returns for its 3rd edition on Saturday May 17, 2025, in an atypical venue: La Citadelle des Anges, and will bring together 15 professionals in the fields of well-being and personal development.

German :

Der Gipfel Körper Seele Geist kehrt für die dritte Ausgabe am Samstag, den 17. Mai 2025, an einen atypischen Ort zurück: die Zitadelle der Engel, und wird 15 Fachleute für Wohlbefinden und persönliche Entwicklung zusammenbringen.

Italiano :

Il Body Soul Spirit Summit torna per la sua terza edizione sabato 17 maggio 2025, in una sede atipica: La Citadelle des Anges, e riunirà 15 professionisti del benessere e dello sviluppo personale.

Espanol :

El Body Soul Spirit Summit vuelve en su 3ª edición el sábado 17 de mayo de 2025, en un lugar atípico: La Citadelle des Anges, y reunirá a 15 profesionales de los ámbitos del bienestar y el desarrollo personal.

