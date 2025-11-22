Sommet Corps, âme et esprit Yvré-l’Évêque

Sommet Corps, âme et esprit

3ème édition

Cette 3ème édition du Sommet corps âme esprit réunit 20 professionnels du bien-être et du développement personnel dans un cadre d’exception, le Séquoia à Yvré l’évêque.

Durant ces deux jours, plus de 20 professionnels passionnés et experts dans leur domaine se réuniront dans un cadre enchanteur une verrière baignée de lumière, ainsi qu’une salle dédiée aux conférences et ateliers.

Ce sommet est une véritable invitation à se ressourcer et à explorer différentes pratiques et approches du bien-être, à travers des ateliers interactifs et des conférences inspirantes.

Vous pouvez choisir de participer à la journée ou de vous offrir le cadeau de vivre cette expérience complète sur les deux jours, avec la possibilité de partager un déjeuner convivial sur place.

Un événement basé sur le partage et l’échange

L’une des forces de ce sommet réside dans l’opportunité unique de rencontrer les professionnels présents, non seulement pendant leurs ateliers ou conférences, mais aussi tout au long des deux jours.

Chaque intervenant restera sur place pour échanger avec les participants, dans un esprit d’ouverture et de partage.

Ce sommet n’est pas un simple rassemblement, c’est une expérience immersive où le lien humain est au cœur des interactions.

Ici, pas de places pour les autographes ou les selfies (mais cela n’est pas interdit biensur), mais pour des échanges authentiques et enrichissants.

Un cadre magique pour une expérience unique

Cet événement se déroule dans un lieu d’exception, loin des salles des fêtes classiques.

Nous avons choisi la beauté et l’harmonie du domaine du Sequoia, car nous croyons que l’environnement joue un rôle essentiel dans l’épanouissement personnel.

Chaque participant pourra non seulement découvrir de nouvelles pratiques, mais aussi s’immerger dans un cadre propice à la détente, la réflexion et la découverte de soi.

Ce sommet, porté par l’association à but non lucratif Abracadabra les mots magiques, a pour vocation de faire découvrir au plus grand nombre la richesse des pratiques de bien-être et de développement personnel, et de rendre visible les professionnels dans un cadre différent des réseaux sociaux ou des salons traditionnels. Nous avons hâte de vous accueillir pour ce moment hors du temps, conçu pour éveiller vos sens et nourrir votre esprit. .

Le Sequoia Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 70 16 84

