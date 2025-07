Sommet de Bergiès sous les étoiles Barret-de-Lioure

Sommet de Bergiès sous les étoiles Barret-de-Lioure mercredi 30 juillet 2025.

Sommet de Bergiès sous les étoiles

Montagne de Bergiès Barret-de-Lioure Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

pour les non adhérents du club

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Randonnée ouverte à tous avec repas et apéro préparés par Randophil

Montagne de Bergiès Barret-de-Lioure 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 86 47 86 randophil26560@gmail.com

English :

Walk open to all, with lunch and aperitif prepared by Randophil

German :

Wanderung für alle offen mit Essen und Aperitif, zubereitet von Randophil

Italiano :

Passeggiata aperta a tutti, con pasto e aperitivo preparato da Randophil

Espanol :

Paseo abierto a todos, con comida y aperitivo preparados por Randophil

L’événement Sommet de Bergiès sous les étoiles Barret-de-Lioure a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale