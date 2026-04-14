Sommet du Conseil Européen de l’Innovation 2026, Tour & Taxis, Bruxelles

Sommet du Conseil Européen de l’Innovation 2026 3 et 4 juin Tour & Taxis Bruxelles-Capitale

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Doté de plus de 10 Md€ pour la période 2021-2027, le Conseil européen de l’innovation (EIC) permet de financer les étapes clés des innovations prometteuses à risque élevé. Outre l’accès à une expertise de pointe, aux entreprises, investisseurs et autres acteurs de l’écosystème, les lauréats peuvent bénéficier de subventions de plusieurs millions d’euros combinées à des prises de participation à travers le Fonds « EIC ».

L’EIC tiendra son « Sommet EIC 2026 » les 3 et 4 juin 2026 à Bruxelles.

L’événement, devenu un rendez-vous incontournable pour tous les candidats et bénéficiaires du programme Horizon Europe sera dédié à la présentation des actions phares et aux opportunités de partenariats, et notamment à son nouvel outil financier lancé en 2026 : « EIC Advanced Innovation Challenges » visant à soutenir l’innovation de rupture (TRL 3 à 7) axée sur la demande, grâce à un accompagnement structuré et progressif.

Tour & Taxis Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles, Belgique Bruxelles 1000 Bruxelles Bruxelles-Capitale

Le Sommet EIC 2026 s’adresse aux startups, PME et acteurs de l’innovation pour présenter les financements et partenariats du Conseil Européen de l’Innovation dans le cadre d’Horizon Europe. Sommet Europe