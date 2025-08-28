Somnie Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Somnie Théâtre Villeneuve-sur-Yonne mardi 24 mars 2026.

Somnie

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 10:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Tâche et Brixe sont confié·es, du jour au lendemain, à leur tante. Elle qui n’a jamais voulu d’enfant, la voilà avec deux ados sur les bras.

Dans ce spectacle très visuel, les deux comédiennes portent trois personnages sensibles, qui trimballent leurs gamelles sans jamais trouver le sommeil. C’est une histoire de famille, de liens fraternels, mais aussi une question de société, une envie de tolérance à la défaillance. .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66

English : Somnie

German : Somnie

Italiano :

Espanol :

L’événement Somnie Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Sens et Sénonais