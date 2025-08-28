Somnie Théâtre Villeneuve-sur-Yonne
Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tâche et Brixe sont confié·es, du jour au lendemain, à leur tante. Elle qui n’a jamais voulu d’enfant, la voilà avec deux ados sur les bras.
Dans ce spectacle très visuel, les deux comédiennes portent trois personnages sensibles, qui trimballent leurs gamelles sans jamais trouver le sommeil. C’est une histoire de famille, de liens fraternels, mais aussi une question de société, une envie de tolérance à la défaillance. .
