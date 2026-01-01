Somnole Boris Charmatz Le Quartz Brest

Somnole Boris Charmatz

Le Quartz 60 Rue du Château Brest

Début : 2026-01-14 19:00:00

fin : 2026-01-15 20:00:00

2026-01-14 2026-01-15

Dansant et sifflant en continu, traversant plusieurs états de conscience, Boris Charmatz se livre à une exploration poétique, mêlant prouesses physiques et fantaisie.

Seul en scène, sur un plateau sans décor ni accessoire, le danseur vêtu d’un kilt coloré transporte son corps et son esprit à travers tout le champ imaginaire qui s’étire du rêve à l’éveil. Faisant naître de multiples mouvements et figures parfois spectaculaires, parfois d’une fascinante épure il les accompagne de sifflements très variés, gazouillis d’oiseaux ou mélodies familières, de Bach à Ennio Morricone, en passant par Gershwin ou Haendel. Ce spectacle, construit sur la puissance infinie de l’imagination, transforme ce voyage mental en une danse vivante, organique, lumineuse.

Informations pratiques

Durée 1h.

Réservation recommandée. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

