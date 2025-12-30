SOMYKE SHOWCASE VENDOME CLUB PARIS – PARIS Paris

SOMYKE SHOWCASE Début : 2026-01-14 à 19:00. Tarif : – euros.

Mercredi 14 janvier 2026 • Vendôme Club ParisShowcase exclusif : SOMYKE & GuestsSomyke montera sur la scène du club mythique parisien Le Vendôme Club Après Nouvelle École sur Netflix, et des titres comme « C’est Sérieux », « Picard », « Titulaire », il revient plus affûté que jamais pour un showcase exclusif où il balance ses derniers titres et des inédits… Guests surprises, énergie brute, connexion directe… que du vrai. Une soirée où tout peut basculer — 20h 22h30 Showcases VVES SOMYKE Hosted By DRIVER 22h30 04:00 Aftershow clubbing By DJ Master Mike – Darlean & Guest Capacité limitée ambiance premium_ Format serré, Gros son, Proximité scène-public._dors pas

Vous pouvez obtenir votre billet ici

VENDOME CLUB PARIS – PARIS 9 RUE DAUNOU 75002 Paris 75