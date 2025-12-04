Son et Lumière à Montagne Montagne

Son et Lumière à Montagne

Parvis de l’Eglise Saint-Martin Montagne Gironde

2025-12-13

2025-12-13

2025-12-13

Venez profiter d’un spectacle son et lumière sur l’église Saint-Martin, le samedi 13 décembre à partir de 18h30.

Au programme

– vin chaud et chocolat chaud

– Théâtre et son & lumière

– Feu d’artifice .

