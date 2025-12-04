Son et Lumière à Montagne Montagne
Parvis de l'Eglise Saint-Martin Montagne Gironde
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez profiter d’un spectacle son et lumière sur l’église Saint-Martin, le samedi 13 décembre à partir de 18h30.
Au programme
– vin chaud et chocolat chaud
– Théâtre et son & lumière
– Feu d’artifice .
Parvis de l’Eglise Saint-Martin Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 21 09
