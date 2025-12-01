Son et lumière Eglise Saint-Germain Digny

Son et lumière Eglise Saint-Germain Digny vendredi 12 décembre 2025.

Digny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Début : 2025-12-12 19:00:00
2025-12-12

Spectacle exceptionnel à l’intérieur de l’église Saint-Germain avec une nouvelle scénographie. Partage d’un verre de l’amitié à l’issue. Entrée libre participation.
Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

Exceptional show inside Saint-Germain church with a new scenography. Share a glass of friendship afterwards. Admission free.

