Son et lumière Eglise Saint-Germain Digny
Digny Eure-et-Loir
Début : 2025-12-12 19:00:00
2025-12-12
Spectacle exceptionnel à l’intérieur de l’église Saint-Germain avec une nouvelle scénographie. Partage d’un verre de l’amitié à l’issue. Entrée libre participation.
Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Exceptional show inside Saint-Germain church with a new scenography. Share a glass of friendship afterwards. Admission free.
