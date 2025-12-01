Son et lumière sur la cathédrale Saint-Front Place de la Clautre Périgueux

Son et lumière sur la cathédrale Saint-Front

Place de la Clautre Cathédrale Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-02 2026-01-03

Place de la Clautre, l’architecture de la cathédrale Saint-Front devient l’écrin d’un spectacle son et lumière du 13 décembre au 3 janvier. Chaque soir, de 18 h 30 à 19 h 30, de courts tableaux imagés, projetés en continu plongent le public dans une ambiance de conte de Noël. Ouverte à tous, la magie du spectacle sera visible lors de séances d’une dizaine de minutes projetées en boucle (pas de projection les 25 décembre et 1 er janvier.) .

Place de la Clautre Cathédrale Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr

English : Son et lumière sur la cathédrale Saint-Front

L’événement Son et lumière sur la cathédrale Saint-Front Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux