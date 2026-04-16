Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis D786 Erquy
Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis D786 Erquy dimanche 16 août 2026.
Erquy
Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis
D786 Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Pour la 12ème année, l’animation mythique de Bienassis, ses 80 bénévoles accompagnés du spectacle pyrotechnique sont de retour pour une édition sur la légendaire Anne de Bretagne. .
D786 Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis Erquy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Erquy (Côtes-d'Armor)
- Le Temps des Histoires Bibliothèque le Blé en Herbe Erquy 17 avril 2026
- La vie à marée basse Rue Saint Michel Erquy 17 avril 2026
- Atelier Généalogie Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy 18 avril 2026
- Stage danse et peinture Complexe Sportif Erquy 18 avril 2026
- Théâtre Une vie sur mesure Square de L’Hôtel de ville Erquy 19 avril 2026