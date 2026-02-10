Son Odyssée Théâtre de Chaoué Allonnes

Son Odyssée

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Récit de vie et théâtre d’objets Josy, 55 ans est femme de marin. Depuis des années, elle voit son homme partir au gré des marées, elle attend son retour. Ses journées sont rythmées par son travail de couturière, sa vie de mère et l’attente des brefs échanges avec son mari, sur la radio VHF.

Josy, 55 ans est femme de marin. Depuis des années, elle voit son homme partir au gré des marées, elle attend son retour. Ses journées sont rythmées par son travail de couturière, sa vie de mère et l’attente des brefs échanges avec son mari, sur la radio VHF.

Dans son atelier, alors qu’elle entend une émission sur l’Odyssée d’Homère, sa réalité bascule dans un monde burlesque. Elle tire petit à petit les fils de son imaginaire et questionne la place des femmes dans cette épopée. En filigrane, sa propre histoire apparaît elle pose une réflexion sur sa condition, ses désirs, ses peurs, sa vie…

La séance du vendredi 10 avril est précédée d’un goûter offert dès 16h45 !

Durée 45 minutes

Dès 9 ans .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Life story and object theater Josy, 55, is a sailor’s wife. For years, she has watched her man leave with the tides, waiting for him to return. Her days are punctuated by her work as a seamstress, her life as a mother, and waiting for the brief exchanges with her husband on the VHF radio.

L’événement Son Odyssée Allonnes a été mis à jour le 2026-02-10 par CDT72