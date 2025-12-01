Son of Ad@m / Compagnie Bok o Bok (Sortie de résidence) CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Son of Ad@m est une pièce chorégraphique de 45 minutes, un duo viscéral et hypnotique entre une danseuse et un robot humanoïde, qui cherche à redéfinir notre perception de l’organicité, questionner les limites de l’humain à imiter la nature et son désir ultime de créer un artifice de soi-même. Pensé comme une fable techno-dystopique, ce projet mettra en scène une tête robotique recouverte d’une peau en silicone et dotée de dizaines d’actionneurs chargés de contrôler ses expressions faciales, qui sera attachée au corps de la danseuse. Le point de départ de la narration sera construit autour de cette confusion qui s’opère lorsque l’on pose son regard sur cet objet hybride. Le récit sera imaginé comme une forme qui joue avec notre perception du vivant et questionne notre auto-identification en tant qu’espèce et notre rapport à l’altérité. Des passages abstraits faits de mouvements qui entremêlent les deux corps, à la recherche de nouvelles formes de symbiose, se mettront au service de la narration conduite à l’aide d’images évocatrices, explicites, mélangées à la parole. À travers la danse, il s’agit d’explorer la tension entre le mouvement corporel organique et le mouvement robotique, qui donne à voir un corps « configurable », animé par des inputs et outputs imaginaires. Dans une écriture chorégraphique oscillant entre les deux, cette pièce montre un corps comme variable expérimentale, qui se réinvente à la recherche de sa forme et de sa survie.

A l’issue de leur période de résidence, les artistes proposent au public de découvrir gratuitement une étape de leur travail de création, suivie d’un échange privilégié.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/sortie-de-residence-son-adm-compagnie-bok-o-bok centredesarts95@gmail.com