SON QUIMBOMBO Carcassonne
SON QUIMBOMBO Carcassonne jeudi 27 novembre 2025.
SON QUIMBOMBO
37 Rue Trivalle Carcassonne Aude
Début : 2025-11-27 21:00:00
fin : 2025-11-27
2025-11-27
SON QUIMBOMBO vous emmène à Cuba le temps d’un concert typiquement »Son Cubano » sur un répertoire laissant la place aux classiques du genre mais aussi aux sonorités actuelles. Les 5 musiciens toulousains vous proposent un instant de festivité à la sauce cubaine et se livrent corps et âme pour rendre hommage à la générosité et à la richesse musicale de la plus grande île des Caraïbes !
– Jorge Santo Diaz chant, maracas, guïro
– Yves Lasserre Bigorry flûte, chœur
– Nicolas Goyon cuatro cubain, chœur
– David Briceno basse
– Fabien Roynette: percussions, chœur
37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
SON QUIMBOMBO takes you to Cuba for a typically « Son Cubano » concert, with a repertoire that includes both classics and contemporary sounds. The 5 musicians from Toulouse offer you a moment of Cuban-style festivity, giving their all to pay tribute to the generosity and musical richness of the Caribbean’s largest island!
– Jorge Santo Diaz: vocals, maracas, guïro
– Yves Lasserre Bigorry: flute, choir
– Nicolas Goyon: Cuban cuatro, ch?ur
– David Briceno: bass
– Fabien Roynette: percussion, backing vocals
German :
SON QUIMBOMBO nimmt Sie mit auf ein typisches « Son Cubano »-Konzert mit einem Repertoire, das Platz für die Klassiker des Genres, aber auch für aktuelle Klänge lässt. Die fünf Musiker aus Toulouse bieten Ihnen einen festlichen Moment mit kubanischem Flair und geben sich mit Leib und Seele der Großzügigkeit und dem musikalischen Reichtum der größten Karibikinsel hin!
– Jorge Santo Diaz: Gesang, Maracas, Guïro
– Yves Lasserre Bigorry: Flöte, Ch?ur
– Nicolas Goyon: kubanisches Cuatro, Ch?ur
– David Briceno: Bass
– Fabien Roynette: Perkussion, Chor
Italiano :
I SON QUIMBOMBO vi porteranno a Cuba per un concerto tipicamente Son Cubano, con un repertorio che comprende classici del genere e sonorità contemporanee. Questi 5 musicisti di Tolosa vi offrono un momento di festa dal sapore cubano, dando il massimo per rendere omaggio alla generosità e alla ricchezza musicale dell’isola più grande dei Caraibi!
– Jorge Santo Diaz: voce, maracas, guïro
– Yves Lasserre Bigorry: flauto, coro
– Nicolas Goyon: cuatro cubano, ch’ur
– David Briceno: basso
– Fabien Roynette: percussioni, voce secondaria
Espanol :
SON QUIMBOMBO le traslada a Cuba para un concierto típicamente son cubano, con un repertorio que incluye clásicos del género y sonidos contemporáneos. Estos 5 músicos de Toulouse le ofrecen un momento de fiesta con sabor cubano, ¡dándolo todo para rendir homenaje a la generosidad y la riqueza musical de la isla más grande del Caribe!
– Jorge Santo Díaz: voz, maracas, guïro
– Yves Lasserre Bigorry: flauta, coro
– Nicolas Goyon: cuatro cubano, coros
– David Briceno: bajo
– Fabien Roynette: percusión, coros
