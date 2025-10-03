So(n.r)orité Les Planètes Espace Simone Veil Limoges
So(n.r)orité Les Planètes Espace Simone Veil Limoges vendredi 3 octobre 2025.
So(n.r)orité Les Planètes
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Sonorité/Sororité, célèbre la voix féminine et la sororité dans un large répertoire mêlant musique sacrée, musique traditionnelle, musique pop et improvisation et allant d’Hildegarde von Bingen à David Bowie.
Réservation par mail ou par téléphone. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 96 32 lesplanetesensemblevocal@gmail.com
