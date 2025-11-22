Son_y_Cha Concert Salsa, Son y Charanga Latté Marseille 2e Arrondissement
Samedi 22 novembre 2025 à partir de 21h30. Latté 16 Rue De L’evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-22 21:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
En passant par Cuba, Porto-Rico et Nueva-York, Son_y_Cha revisite les classiques du genre et vous apporte toutes les saveurs des rythmes et mélodies afro-latins pour une soirée de voyage musical et de danse extatique !!
Ven a bailar Salsa, Son Cubano, Charanga, Cha-cha-cha, Pachanga… con el Grupo Son_y_Cha !!!
Pour cette soirée exceptionnelle, le multi-instrumentiste d’origine caribéenne Guyom Ka (chant, guitare-tres, violon, flûte et trombone) est accompagné de 4 musiciens majeurs de la scène latino-américaine marseillaise Eduardo Vals au chant et à la basse, Mimo Vito au piano, Ivan Lizarazo aux timbales et JB Rumboleo au chant et aux congas.
A gozar !!!
PAF 10€ (placement libre, sans réservation)
Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème
Parking Mairie Joliette .
Latté 16 Rue De L’evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com
English :
Taking in Cuba, Puerto Rico and New York, Son_y_Cha revisits the classics of the genre and brings you all the flavours of Afro-Latin rhythms and melodies for an evening of musical travel and ecstatic dancing!
German :
Über Kuba, Puerto Rico und Nueva-York, Son_y_Cha revidiert die Klassiker des Genres und bringt Ihnen alle Geschmäcker der afro-lateinischen Rhythmen und Melodien für einen Abend der musikalischen Reise und des ekstatischen Tanzes!!!
Italiano :
Con Cuba, Porto Rico e New York, Son_y_Cha rivisita i classici del genere e vi porta tutti i sapori dei ritmi e delle melodie afro-latine per una serata di viaggi musicali e balli estatici!
Espanol :
Pasando por Cuba, Puerto Rico y Nueva York, Son_y_Cha revisita los clásicos del género y te trae todos los sabores de los ritmos y melodías afrolatinos para una velada de viaje musical y baile extático
