Son_y_Cha Son Cubano y Cha-cha-chá Latté Marseille 2e Arrondissement
Son_y_Cha Son Cubano y Cha-cha-chá Latté Marseille 2e Arrondissement samedi 28 mars 2026.
Son_y_Cha Son Cubano y Cha-cha-chá
Samedi 28 mars 2026 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 21:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez danser le Son Cubano, le Cha-cha-chá, le Danzón et la Rumba avec le groupe live Son_y_Cha !
Venez danser le Son Cubano, le Cha-cha-chá, le Danzón et la Rumba avec le groupe live Son_y_Cha !
Autour de l’emblématique guitare tres cubano rendue célèbre par le Buena Vista Social Club, mais aussi du violon et de la flûte caractéristiques des ensembles typiques cubains, Son_y_Cha vous transporte pour un voyage latino-tropical muy caliente
Avec
– Guyom Ka tres cubano, violon, flûte & chant
– Monchi basse & chant
– JB Rumboleo percussions & chant
– Étienne Savage piano & bongó
Soirée dansante salsa cubaine et porto dès 21h
Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !
Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). .
Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com
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English :
Come and dance Son Cubano, Cha-cha-chá, Danzón and Rumba with the live band Son_y_Cha!
L’événement Son_y_Cha Son Cubano y Cha-cha-chá Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille