SONA JOBARTEH – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

SONA JOBARTEH Début : 2026-03-31 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : SONA JOBARTEHSona Jobarteh voix, kora, guitareAndi McLean basse Eric Appapoulay guitareYuval Wetzler ou Yomi Sehindemi percussionsSidiki Codjoe-Jobarteh balafon Reconnue comme un lieu incontournable du jazz et des musiques du monde, La Seine Musicale joue la carte de la diversité. Mêlant styles, influences et générations, son programme présente des figures internationales, révèle des musiciens émergents et propose des rencontres inédites. Une affiche vibrante sous le signe du swing, du groove et de l’improvisation !Sona Jobarteh a décidé de faire de la kora un instrument féminin. Elle joue de manière élégante cette harpe d’Afrique de l’Ouest traditionnellement jouée par des griots masculins, alliant musicalité et sophistication. Elle est aussi une remarquable chanteuse. Dès la sortie de son premier album, la critique encense cette anglo-gambienne, y voyant les prémisses d’une artiste singulière. Son grand-père, Amadu Bansang Jobarteh, était un maître-griot et une icône de l’histoire culturelle et musicale gambienne. Initiée à cet instrument dès ses 4 ans par son frère aîné reconnu comme un maître de la kora et un virtuose du violoncelle, Sona entame son long voyage musical, marqué notamment par ses études au célèbre Royal College of Music de Kensington, puis ses cours à la Purcell School of Music où elle apprend à composer. Pianiste, violoncelliste et claveciniste (mais aussi à l’aise à la guitare), Sona travaille ensuite auprès d’artistes de renommée internationale tels que Toumani Diabaté, Oumou Sangaré… et le BBC Symphony Orchestra ! Elle conquiert peu à peu un auditoire international grâce à sa voix captivante et à ses mélodies au pouvoir ensorcelant qui transmettent les valeurs qu’elle défend -l’identité culturelle, l’amour et le respect- tout en restant totalement fidèle à son héritage gambien. Activiste des questions sociales, elle représente la Gambie à l’Organisation Mondiale du Commerce. À Banjul, Sona a ouvert L’école Amadu Bansang Jobarteh , permettant à une vingtaine d’enfants, âgés de 10 à 18 ans, d’apprendre à jouer des instruments traditionnels de la culture Mandingue : kora, balafon, n’goni, djembé…. L’Auditorium de La Seine Musicale lui offre à nouveau l’écrin idéal pour faire résonner les mystères de la kora, instrument au son magnifique et identifiable entre tous.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92