SONAMBULE ATELIER COMMENT BIEN PRÉPARER SA FICHE TECHNIQUE
2 Avenue du Mas Salat
Gignac
Hérault

15 mai 2025

fin : 2025-05-15

2025-05-15

Troisième apéro pro de l’année, le rendez-vous incontournable ouvert aux musicien·nes de l’Hérault.

C’est le printemps ! Et aussi le début de la saison des tournées et festivals pour certain·es.

L’occasion idéale pour reprendre les bases d’un document indispensable pour les artistes et les technicien.nes d’accueil la fiche technique.

Entre rappel des bases et atelier collaboratif sur vos propres documents ; vous ferez le tour des notions indispensables afin de faciliter vos contacts avec les organisateur.rices et arriver sur vos dates de concert sans stress !

Atelier suivi d’un apéro partagé ouvert aux musicien.nes de l’Hérault.

Gratuit sur inscription obligatoire. .

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Third apéro pro of the year, the must-attend event for musicians in the Hérault region.

It’s springtime! And the start of the touring and festival season for some.

The perfect opportunity to brush up on the basics of an essential document for artists and host technicians: the technical data sheet.

German :

Der dritte Apéro Pro des Jahres, ein unumgängliches Treffen für Musiker/innen aus dem Hérault.

Es ist Frühling! Und für manche auch der Beginn der Tournee- und Festivalsaison.

Eine ideale Gelegenheit, um die Grundlagen eines für Künstler und Veranstaltungstechniker unverzichtbaren Dokuments zu wiederholen: das technische Datenblatt.

Italiano :

Il terzo Pro Apero dell’anno e un evento imperdibile per i musicisti della regione dell’Hérault.

È primavera! E per alcuni l’inizio della stagione delle tournée e dei festival.

L’occasione perfetta per ripassare le basi di un documento essenziale per gli artisti e i tecnici di sala: la scheda tecnica.

Espanol :

Tercer Pro Apero del año, cita ineludible para los músicos del Hérault.

¡Es primavera! Y el comienzo de la temporada de giras y festivales para algunos.

La ocasión perfecta para repasar los fundamentos de un documento esencial para artistas y técnicos de sala: la ficha técnica.

