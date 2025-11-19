Sönar Maëm Bibliothèque de la Pierre Heuzé Caen

Sönar Maëm

Bibliothèque de la Pierre Heuzé 17 Place Champlain Caen Calvados

Début : 2025-11-19 15:00:00

SÖNAR Rencontrez l’artiste dans une formule privilégiée, entre concert et échange en toute intimité où vous pourrez poser l’ensemble de vos questions à l’artiste à la fin de son concert !

MAËM

Maëm, c’est une voix soul et un groove RnB qui viennent caresser des textes sincères, empreints de douceur et d’introspection. À travers une pop teintée de funk, elle explore les nuances de l’émotion avec une plume personnelle et poétique, toujours au service du vrai.

Accompagnée par le label Get In Records, Maëm trace son chemin en mêlant puissance vocale et vulnérabilité assumée.

Le 12 septembre 2025, elle livrera son tout premier EP Amæ , condensé de groove et de vérité, qui marque une nouvelle étape dans son parcours.

Au coeur de ce projet, elle explore l’amae, une émotion japonaise mêlant dépendance affective, refuge et attachement. À travers 6 titres, elle nous dévoile un voyage intérieur entre cœur et raison, ouverture à l’autre et quête de soi. .

English : Sönar Maëm

SÖNAR: Meet the artist in a privileged setting, between a concert and an intimate chat, where you can ask the artist all your questions at the end of the concert!

German : Sönar Maëm

SÖNAR Treffen Sie den Künstler in einem privilegierten Rahmen, zwischen Konzert und intimen Gesprächen, bei denen Sie dem Künstler am Ende seines Konzerts alle Ihre Fragen stellen können!

Italiano :

SÖNAR: Incontrare l’artista in un contesto speciale, tra un concerto e una chiacchierata intima, dove potrete porre all’artista tutte le vostre domande alla fine del concerto!

Espanol :

SÖNAR: Conozca al artista en un ambiente especial, entre un concierto y una charla íntima, ¡donde podrá hacerle todas sus preguntas al final del concierto!

