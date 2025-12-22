Sönar Nenasita, Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Sönar Nenasita

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen Calvados

SÖNAR Rencontrez l’artiste dans une formule privilégiée, entre concert et échange en toute intimité où vous pourrez poser l’ensemble de vos questions à l’artiste à la fin de son concert !

NENASITA

Vous avez pu la découvrir cette année, lauréate des Inouïs en Normandie ou encore sur les festivals de l’été Nenasita s’impose comme une voix montante de la scène franco-hispanique.

Entre reggaeton, bachata, pop et trap, Nenasita fusionne ses influences en dévoilant un univers intime et vibrant, où chaque mélodie devient une ode à l’amour et à la liberté. Inspirée par ses expériences personnelles, elle entraîne son public dans des morceaux à la fois envoûtants, puissants et actuels.

S’étant produite sur des scènes rassemblant jusqu’à 600 personnes, elle confirme sa capacité à captiver aussi bien des publics intimistes que des foules plus larges. De l’Île-de-France à la Normandie, en passant par les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l’Auvergne-Rhône-Alpes, et jusqu’en Espagne, elle affirme une présence scénique en pleine expansion. .

English :

SÖNAR: Meet the artist in a privileged setting, between concert and intimate exchange, where you can ask the artist all your questions at the end of his concert!

