Sonates champêtres Quintette à vent Jardin botanique du Sarrat Dax

Dax

Sonates champêtres Quintette à vent

Jardin botanique du Sarrat 2 rue du sel gemme Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Quintette à vent du Conservatoire Municipal

Les sonorités chaleureuses et pastorales des bois, sublimées par la profondeur du cor, invitent à un moment de douceur musicale.

Flûte Bruno Marq, Hautbois Eric Cassen, Clarinette Jean-Pierre Labaste, Cor Vincent Caup, Basson François Proud .

Jardin botanique du Sarrat 2 rue du sel gemme Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Sonates champêtres Quintette à vent

L’événement Sonates champêtres Quintette à vent Dax a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Grand Dax