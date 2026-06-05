Sonates champêtres Quintette à vent Jardin botanique du Sarrat Dax
Sonates champêtres Quintette à vent Jardin botanique du Sarrat Dax vendredi 12 juin 2026.
Dax
Sonates champêtres Quintette à vent
Jardin botanique du Sarrat 2 rue du sel gemme Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Quintette à vent du Conservatoire Municipal
Les sonorités chaleureuses et pastorales des bois, sublimées par la profondeur du cor, invitent à un moment de douceur musicale.
Flûte Bruno Marq, Hautbois Eric Cassen, Clarinette Jean-Pierre Labaste, Cor Vincent Caup, Basson François Proud .
Jardin botanique du Sarrat 2 rue du sel gemme Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Sonates champêtres Quintette à vent
L’événement Sonates champêtres Quintette à vent Dax a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Grand Dax
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