Sonates d’automne Eglise Saint-Lazare Le Mans

Sonates d’automne Eglise Saint-Lazare Le Mans dimanche 28 septembre 2025.

Sonates d’automne

Eglise Saint-Lazare 2 bis, rue de l’église Saint-Lazare Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Une manifestation organisée par l’Association « Les amis des Sonates ».

L’Association Les Amis des Sonates que préside Michel STEIN organise, pour la 19ème année consécutive des Sonates , randonnées musicales sur Le Mans qui rencontrent

toujours un vif succès, depuis leur création en 2007.

Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle édition des Sonates d’Automne qui se déroulera le dimanche 28 septembre 2025 après midi tout au long du Parcours

Confluence. Il s’agit d’une randonnée de 9 km autour des rivières Sarthe et Huisne agrémentées de haltes musicales au cours desquelles seront exécutées des œuvres de musique

classique. Cette édition des Sonates sera basée sur un trio de musiciennes de Rouen (violon/alto/violoncelle) qui interpréteront des œuvres de Schubert et de Mozart.

Le départ de cette randonnée musicale est fixé à l’Église St Lazare à 14 heures, la halte à St Georges du Plain prévue à 15h30 et celle à l’église St Bertrand à 16h45, pour un retour à St Lazare vers 17h45 pour un dernier moment musical. Les 4 instants musicaux sont ouverts à tous, à la fois aux randonneurs, aux mélomanes, mais aussi aux paroissiens et aux habitants non randonneurs qui le souhaitent ; une participation au chapeau sera sollicitée lors du dernier concert.

Cette manifestation permettra en un après midi d’allier la nature, le sport, la culture, le spirituel …et de se faire rencontrer sous l’égide de la musique et de la randonnée, des

personnes qui sans cela n’auraient peut-être jamais échangé.

Au chapeau.

Contact Michel STEIN 06 85 94 96 50 .

Eglise Saint-Lazare 2 bis, rue de l’église Saint-Lazare Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire patrimoine_lmo@yahoo.fr

English :

An event organized by the Association « Les amis des Sonates ».

German :

Eine Veranstaltung, die vom Verein « Les amis des Sonates » organisiert wird.

Italiano :

Un evento organizzato dall’Associazione « Les amis des Sonates ».

Espanol :

Un acto organizado por la Asociación « Les amis des Sonates ».

L’événement Sonates d’automne Le Mans a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Le Mans