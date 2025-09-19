Sonates françaises de la fin du 18ème siècle, Chevalier de Saint George et Michel Corette Église Notre-Dame Clumanc

Sonates françaises de la fin du 18ème siècle, Chevalier de Saint George et Michel Corette Église Notre-Dame Clumanc vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Sharman Plesner, violon ; Anne Garance Fabre dit Garrus, violoncelle ; Jean-Paul Serra, clavecin.

Evènement à destination des élèves de l’école de Clumanc.

Organisé par l’Ensemble Baroques-Graffiti et Association du Patrimoine de Clumanc dans le cadre du Festival Asse Arcadie.

RDV à l’église Notre-Dame.

Public scolaire.

Infos : 06 29 05 35 06 / gb.molling@sfr.fr

Église Notre-Dame 4330 La Clapouire, 04330 Clumanc, France Clumanc 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

