Sonates françaises de la fin du 18ème siècle, Chevalier de Saint George et Michel Corette Église Notre-Dame Clumanc vendredi 19 septembre 2025.
Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00
Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00
Sharman Plesner, violon ; Anne Garance Fabre dit Garrus, violoncelle ; Jean-Paul Serra, clavecin.
Evènement à destination des élèves de l’école de Clumanc.
Organisé par l’Ensemble Baroques-Graffiti et Association du Patrimoine de Clumanc dans le cadre du Festival Asse Arcadie.
RDV à l’église Notre-Dame.
Public scolaire.
Infos : 06 29 05 35 06 / gb.molling@sfr.fr
Église Notre-Dame 4330 La Clapouire, 04330 Clumanc, France Clumanc 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mathieu Simoulin Verdon Pictures