Sonates françaises de la fin du 18ème siècle, Chevalier de Saint George et Michel Corette Eglise Saint-Barthélémy Moriez

Sonates françaises de la fin du 18ème siècle, Chevalier de Saint George et Michel Corette Eglise Saint-Barthélémy Moriez dimanche 21 septembre 2025.

Sonates françaises de la fin du 18ème siècle, Chevalier de Saint George et Michel Corette Dimanche 21 septembre, 18h00 Eglise Saint-Barthélémy Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Sharman Plesner, violon ; Anne Garance Fabre dit Garrus, violoncelle ; Jean-Paul Serra, clavecin.

Organisé par l’Ensemble Baroques-Graffiti et Association du Patrimoine de Clumanc dans le cadre du Festival Asse Arcadie.

RDV à l’église Saint-Barthélemy.

Infos : 06 29 05 35 06 / mailto:gb.molling@sfr.frgb.molling@sfr.fr

Eglise Saint-Barthélémy 04170 Moriez Moriez 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:gb.molling@sfr.fr »}]

Sharman Plesner, violon ; Anne Garance Fabre dit Garrus, violoncelle ; Jean-Paul Serra, clavecin.

CCAPV