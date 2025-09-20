Sonates françaises de la fin du 18ème siècle, Chevalier de Saint George et Michel Corette La Palud La Palud-sur-Verdon

Sonates françaises de la fin du 18ème siècle, Chevalier de Saint George et Michel Corette La Palud La Palud-sur-Verdon samedi 20 septembre 2025.

Sonates françaises de la fin du 18ème siècle, Chevalier de Saint George et Michel Corette Samedi 20 septembre, 18h00 La Palud Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Sharman Plesner, violon ; Anne Garance Fabre dit Garrus, violoncelle ; Jean-Paul Serra, clavecin.

Organisé par l’Ensemble Baroques-Graffiti et Association du Patrimoine de Clumanc dans le cadre du Festival Asse Arcadie.

RDV à l’église Notre-Dame de Vauvert.

Infos : 06 29 05 35 06 / mailto:gb.molling@sfr.frgb.molling@sfr.fr

La Palud château de la Palud sur Verdon, 04120 La Palud sur Verdon La Palud-sur-Verdon 04120 La Palud-sur-Verdon Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:gb.molling@sfr.fr »}]

Sharman Plesner, violon ; Anne Garance Fabre dit Garrus, violoncelle ; Jean-Paul Serra, clavecin.

Mathieu Simoulin Verdon Pictures