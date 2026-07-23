Sonates françaises Thionville
dimanche 27 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Sonates françaises
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Ce programme explore les multiples visages du hautbois, entre chant intime et éclat virtuose. De la mélancolie élégante de Poulenc et de Saint-Saëns à la poésie intérieure de Schumann, jusqu’au lyrisme de Dranishnikova, chaque œuvre révèle une voix singulière. Avec Pasculli, l’instrument devient théâtre et virtuosité, montrant le hautbois dans toute sa richesse expressive.Tout public
16 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
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English :
This program explores the many facets of the oboe, ranging from intimate melody to virtuosic brilliance. From the elegant melancholy of Poulenc and Saint-Saëns to the inner poetry of Schumann, and on to the lyricism of Dranishnikova, each work reveals a unique voice. With Pasculli, the instrument becomes a stage and a showcase of virtuosity, demonstrating the oboe’s full expressive richness.
L’événement Sonates françaises Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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