SONATES POUR BATTERIE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Le labo Masméjean Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Concerts sauvages

Neuf sonates pour batterie solo vous seront proposées au fil de l’été..

Le choix du répertoire est variable et déterminé en fonction du lieu du concert.

Venez partager des moments intenses, inoubliables et profiter pleinement de la singularité de ces délicieuses soirées d’été.

Durand l’été, Jour de fête, bureau d’accompagnement et de production de projets artistiques et culturels et le compositeur interprète Michel Blanc organisent une tournée de concerts sur des sites patrimoniaux et naturels incontournables du département de la Lozère. La création musicale est unique et tout à fait insolite.

Le labo Masméjean Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 45 61 77 65

English :

Wild concerts

Nine sonatas for solo drums will be offered throughout the summer.

The choice of repertoire varies according to the venue.

Come and share intense, unforgettable moments and enjoy the singularity of these delightful summer evenings.

German :

Wilde Konzerte

Neun Sonaten für Solo-Schlagzeug werden Ihnen im Laufe des Sommers vorgespielt.

Die Auswahl des Repertoires ist variabel und richtet sich nach dem Ort des Konzerts.

Erleben Sie intensive, unvergessliche Momente und genießen Sie die Einzigartigkeit dieser herrlichen Sommerabende.

Italiano :

Concerti selvaggi

Nove sonate per batteria sola saranno eseguite durante l’estate.

La scelta del repertorio varia a seconda della sede.

Venite a condividere momenti intensi e indimenticabili e approfittate dell’unicità di queste deliziose serate estive.

Espanol :

Conciertos salvajes

A lo largo del verano se interpretarán nueve sonatas para batería solista.

La elección del repertorio varía según el lugar.

Venga a compartir momentos intensos e inolvidables y aproveche al máximo la singularidad de estas deliciosas veladas estivales.

