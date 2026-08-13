Sonates pour flûte et clavecin Maison des Arts de Cabriès Cabriès
vendredi 2 octobre 2026 · Maison des Arts de Cabriès · Cabriès
Informations pratiques
Cabriès
Sonates pour flûte et clavecin
Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h30. Maison des Arts de Cabriès 2010 Rue des Écoles Cabriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Les parties de flûte des cantates de Jean-Sébastien Bach, pleines d’esprit et de virtuosité, témoignent de la présence dans son entourage de l’exceptionnel flûtiste Pierre-Gabriel Buffardin, originaire de Provence, qui arriva à la cour de Saxe en 1715.
Admiré par ses contemporains pour sa maîtrise de l’instrument, Buffardin a donc été le destinataire des sonates pour flûte et clavecin que Bach a écrites au cours de sa vie, dans lesquelles on peut apprécier l’ornementation à la manière française, ainsi que des passages vifs et agiles.
Programme
Jean-Sébastien Bach
Sonate en si mineur pour flûte et clavecin BWV 1030
Toccata en ré majeur pour clavecin BWV 912
Sonate en mi mineur pour flûte et basse continue BWV 1034
Allemande de la partita en la mineur pour flûte seule BWV 1013
Sonate en la majeur pour flûte et clavecin BWV 1032
Distribution
Karel Valter, flûte
Céline Frisch, clavecin .
Maison des Arts de Cabriès 2010 Rue des Écoles Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 87 89 75 cafezimmermann@gmail.com
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English :
The flute parts in Johann Sebastian Bach’s cantatas, full of wit and virtuosity, attest to the presence in his circle of the exceptional flutist Pierre-Gabriel Buffardin, a native of Provence, who arrived at the Saxon court in 1715.
L’événement Sonates pour flûte et clavecin Cabriès a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme
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