Sonates pour flûte et clavecin Maison des Arts de Cabriès Cabriès

Informations pratiques

Cabriès

Sonates pour flûte et clavecin

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h30. Maison des Arts de Cabriès 2010 Rue des Écoles Cabriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Les parties de flûte des cantates de Jean-Sébastien Bach, pleines d’esprit et de virtuosité, témoignent de la présence dans son entourage de l’exceptionnel flûtiste Pierre-Gabriel Buffardin, originaire de Provence, qui arriva à la cour de Saxe en 1715.

Admiré par ses contemporains pour sa maîtrise de l’instrument, Buffardin a donc été le destinataire des sonates pour flûte et clavecin que Bach a écrites au cours de sa vie, dans lesquelles on peut apprécier l’ornementation à la manière française, ainsi que des passages vifs et agiles.



Programme

Jean-Sébastien Bach



Sonate en si mineur pour flûte et clavecin BWV 1030

Toccata en ré majeur pour clavecin BWV 912

Sonate en mi mineur pour flûte et basse continue BWV 1034

Allemande de la partita en la mineur pour flûte seule BWV 1013

Sonate en la majeur pour flûte et clavecin BWV 1032



Distribution

Karel Valter, flûte

Céline Frisch, clavecin .

Maison des Arts de Cabriès 2010 Rue des Écoles Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 87 89 75 cafezimmermann@gmail.com

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English :

The flute parts in Johann Sebastian Bach’s cantatas, full of wit and virtuosity, attest to the presence in his circle of the exceptional flutist Pierre-Gabriel Buffardin, a native of Provence, who arrived at the Saxon court in 1715.

L’événement Sonates pour flûte et clavecin Cabriès a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme