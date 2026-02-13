Songe, Théâtre du Nord, Lille

Songe 9 et 10 avril Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T19:30:00+02:00 – 2026-04-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-10T19:30:00+02:00 – 2026-04-10T21:30:00+02:00

Texte William Shakespeare

Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo

Collaboration artistique et dramaturgie Marianne Ségol

Avec l’Académie Européenne – Angers Olga Abolina, Amada Bokesa, Emma Bolcato, Geoffrey Carey, Magí Coma Larrosa, Andro Crespo, Julien Lewkowicz, Nathan Moreira, Miguel Peña Novo, Dylan Poletti, Lucas Resende, Charles Tuyizère (du Studio 7) et Geoffrey Carey dans le rôle de Puck

Dans la nuit, au cœur d’une forêt ensorcelée, fées et mortels se croisent, se cherchent, se perdent. Les rôles se brouillent, les corps se métamorphosent, l’ordre s’effondre. Avec Le Songe d’une nuit d’été, Shakespeare nous emporte dans un monde d’illusions, où la frontière entre réel, théâtre et fantastique est mouvante, presque troublante.

Avec Songe, Marcial Di Fonzo Bo et Marianne Ségol adaptent ce grand classique du théâtre pour offrir à une troupe de jeunes comédien·nes venu·es de toute l’Europe un terrain de jeu vertigineux. Sur scène, l’imaginaire des gravures de Goya, la force du collectif et la diversité des langues enrichissent ce monde de l’indicible, et créent une version contemporaine de ce théâtre du rêve.

Entre fiction et chaos, Songe devient un kaléidoscope politique et sensuel, miroir d’une jeunesse libre, vive, insaisissable, qui réinvente ses propres règles, métamorphose le réel, et dessine les contours d’un monde nouveau.

AUTOUR DU SPECTACLE

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

jeudi 9 avril | à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► SPECTACLE PRÉSENTÉ EN AUDIODESCRIPTION

vendredi 10 avril à 19h30 | Théâtre du Nord – Lille

► REPRÉSENTATION SCOLAIRE

vendredi 10 avril à 14h | Théâtre du Nord – Lille

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/agenda/songe »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

D’après Le Songe d’une nuit d’été

Filipe Ferreira