Songes de Nuits d'été Duo Shum piano et violoncelle Bazas mercredi 13 août 2025.

Halle de l’hôtel de ville Bazas Gironde

Tarif : 25 EUR

2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Venez profitez de cette nouvelle édition des Songes de Nuits d’été ! Au programme du mercredi 13 août

Shum mot slave signifiant bruit. Shum est un duo formé par la pianiste canado-ukrainienne Anastasia Rizikov et la violoncelliste franco-russe Lisa Strauss. Le mot shum, qui signifie « bruit » en français, évoque les origines slaves des deux musiciennes et le répertoire qu’elles défendent.

Le duo propose au public un voyage à travers les musiques d’Europe de l’Est, d’Europe Centrale et des Balkans. Les deux musiciennes font résonner le grand répertoire classique avec des oeuvres d’époques, de cultures et de styles différents. .

Halle de l’hôtel de ville Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00

