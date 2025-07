Songes de Nuits d’été La confusion des sentiments Bazas

Songes de Nuits d’été La confusion des sentiments Bazas mardi 12 août 2025.

Songes de Nuits d’été La confusion des sentiments

Halle de l’hôtel de ville Bazas Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Venez profitez de cette nouvelle édition des Songes de Nuits d’été ! Au programme du mardi 12 août

Concert-lecture autour du journal d’Alma Mahler ! Alma Mahler, une mante religieuse qui papillonne entre amis, amants et maris dans la Vienne impériale avant que l’Anschluss n’en fasse une province du Reich. Une égérie, un aimant puissant, qui savait attirer passions et talents en ses salons très prisés.

Il est inutile de présenter Marie Christine Barrault inoubliable Tacchella dans Ma nuit chez Maud ( Oscar de la meilleure actrice 1976). Elle apprécie de plus en plus travailler en compagnie de musiciens sur des spectacles mêlant musique et texte. Elle est depuis 2007 présidente d’honneur des Fêtes romantiques de Nohant, autour du souvenir de George Sand et de Chopin.

Dana Ciocarlie (piano) et Gaëtane Prouvost (violon) interpréteront les compositions de ce concert-lecture. .

Halle de l’hôtel de ville Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00

English : Songes de Nuits d’été La confusion des sentiments

German : Songes de Nuits d’été La confusion des sentiments

Italiano :

Espanol : Songes de Nuits d’été La confusion des sentiments

L’événement Songes de Nuits d’été La confusion des sentiments Bazas a été mis à jour le 2025-07-16 par La Gironde du Sud