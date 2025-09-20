Songes de papier Collégiale Saint-Martin Angers

Songes de papier 20 et 21 septembre Collégiale Saint-Martin Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Inauguration de l’exposition « Songes de Papier », rétrospective d’une partie du travail de l’auteur-illustrateur Benjamin Lacombe sur ses revisites de contes et classiques de la littérature, son travail autour de la culture japonaise.

L’occasion de découvrir son univers à travers des visites flash tout le week-end.

Collégiale Saint-Martin 23 rue Saint Martin, Angers, 49100 Angers 49051 Maine-et-Loire Pays de la Loire http://www.collegiale-saint-martin.fr Édifice carolingien majeur, chœur gothique angevin, peintures du Moyen Âge, 15 siècles d’histoire dévoilés dans la collégiale Saint-Martin, à l’issue de près de vingt ans de travaux. L’archéologie a permis de révéler l’existence d’églises mérovingiennes.

