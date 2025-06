Songes d’été Montbazon 27 juin 2025 07:00

Indre-et-Loire

Songes d’été Place André Delaunay Montbazon Indre-et-Loire

Début : 2025-06-27

fin : 2025-09-21

2025-06-27

Ces animations et évènements culturels présents durant toute la saison estivale vous permettront de découvrir des artistes, artisans et sportifs locaux au sein de nombreuses activités.

La Patrimoine sera également mis à l’honneur.

06 au 13 juillet : Salon du Ripault

08 et 09 juillet : Caravane Sportive

vendredis 27 juin / 11 et 27 juillet / 8 août : Rendez-vous des Créateurs

dimanche 13 juillet : Micro-Folie / musée numérique

dimanche 20 juillet : Concours Les artistes dans la ville

mercredi 23 et jeudi 24 juillet : Stage pastel

vendredi 1er août : Concert de la Chorale Qui-Vive

samedi 2 août : Spectacle Théâtre de l’Ante

dimanche 10 août : Micro-Folie / musée numérique

25 juin 03 juillet 17 juillet 20 septembre : Visites de la ville .

Place André Delaunay

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

English :

These activities and cultural events take place throughout the summer season, allowing you to discover local artists, craftspeople and sportsmen and women in a wide range of activities.

German :

Diese Animationen und kulturellen Veranstaltungen, die während der gesamten Sommersaison präsent sind, bieten Ihnen die Möglichkeit, lokale Künstler, Handwerker und Sportler bei zahlreichen Aktivitäten zu entdecken.

Italiano :

Queste attività ed eventi culturali, che si svolgono durante tutta la stagione estiva, vi danno la possibilità di scoprire artisti, artigiani e sportivi locali in un’ampia gamma di attività.

Espanol :

Estas actividades y eventos culturales, que se celebran durante toda la temporada estival, le brindan la oportunidad de descubrir a los artistas, artesanos y deportistas locales en un amplio abanico de actividades.

