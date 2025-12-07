Songes d’hiver Montbazon
Songes d’hiver Montbazon dimanche 7 décembre 2025.
Songes d’hiver
Place André Delaunay Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Ensemble des festivités de fin d’année à Montbazon
Marché de Noël et spectacles
Retrouvez les différents lieux des événements sur le programme.
Place André Delaunay Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr
English :
End-of-year festivities in Montbazon
Christmas market and shows
See the program for event locations.
