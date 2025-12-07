Songes d’hiver Montbazon

Songes d'hiver

Songes d’hiver Montbazon dimanche 7 décembre 2025.

Songes d’hiver

Place André Delaunay Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Ensemble des festivités de fin d’année à Montbazon
Marché de Noël et spectacles
Retrouvez les différents lieux des événements sur le programme.
Ensemble des festivités de fin d’année à Montbazon
Marché de Noël et spectacles
Retrouvez les différents lieux des événements sur le programme.   .

Place André Delaunay Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22  culture@ville-montbazon.fr

English :

End-of-year festivities in Montbazon
Christmas market and shows
See the program for event locations.

L’événement Songes d’hiver Montbazon a été mis à jour le 2025-12-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme