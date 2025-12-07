Songes d’hiver Montbazon

Songes d’hiver

Place André Delaunay Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Ensemble des festivités de fin d’année à Montbazon

Marché de Noël et spectacles

Retrouvez les différents lieux des événements sur le programme.

Place André Delaunay Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

English :

End-of-year festivities in Montbazon

Christmas market and shows

See the program for event locations.

