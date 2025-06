Seine-Maritime

Avec Richard Pittsinger, ténor et finaliste du concours Corneille d’Or organisé par le Poème Harmonique , Vincent Dumestre.

Avec Alessino Zanfardino au clavecin et Louise Buedo Mallet à la viole de gambe

24 Chemin des Falaises

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

English : Songlines La vie en cantate Nouvelles voix en Normandie

With Richard Pittsinger, tenor and finalist in the Corneille d’Or competition organized by Poème Harmonique , Vincent Dumestre.

With Alessino Zanfardino on harpsichord and Louise Buedo Mallet on viola da gamba

German :

Mit Richard Pittsinger, Tenor und Finalist des von Le Poème Harmonique organisierten Wettbewerbs Corneille d’Or , Vincent Dumestre.

Mit Alessino Zanfardino am Cembalo und Louise Buedo Mallet an der Viola da Gamba

Italiano :

Con Richard Pittsinger, tenore e finalista del concorso Corneille d’Or organizzato da Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre.

Con Alessino Zanfardino al clavicembalo e Louise Buedo Mallet alla viola da gamba

Espanol :

Con Richard Pittsinger, tenor y finalista del concurso Corneille d’Or organizado por Le Poème Harmonique , Vincent Dumestre.

Con Alessino Zanfardino al clave y Louise Buedo Mallet a la viola de gamba

