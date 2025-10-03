SPECTACLE DE NOEL VAL GRANGENT – PARC EXPO St Etienne

VAL GRANGENT PRÉSENTE : SPECTACLE DE NOEL VAN GRANGENTL’Ombre de la Corneille est le 24eme Spectacle de Noël de l’Association Culturelle Val Grangent.Cet évènement réuni chaque année 30000 spectateurs, il est donc recommandé d’arriver au lieu du Spectacle 40mn avant le début de la représentation.Une entrée est réservée aux personnes en situation de handicap et elles sont prises en charge par une équipe dédiée.

PARC EXPO 31 BLD JULES JANIN 42000 St Etienne 42