Sonic Circle + Jasmine Not Jafar Place des Jacobins Le Mans

Sonic Circle + Jasmine Not Jafar

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 23:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Soirée en deux temps restitution du workshop Sonic Circle en mixité choisie mené par Marine Flèche, puis carte blanche explosive avec Jasmine Not Jafar. Match retour après TACKT à Tours avec Allebou. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

English :

L’événement Sonic Circle + Jasmine Not Jafar Le Mans a été mis à jour le 2025-12-10 par CDT72