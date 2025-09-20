Sonit ‘ta, treaoù ar glad ! Place du Bourg Plourivo
Place du Bourg Eglise paroissiale Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 17:30:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20
Concert en l’église paroissiale de Plourivo,en lien avec les journées du patrimoine: patrimoine bâti (visite de l’église Saint-Pierre, patrimoine culturel et linguistique). Invitée: Clarisse Lavanant .
Place du Bourg Eglise paroissiale Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 83 65 15
